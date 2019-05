Surgem 14 casos de dengue em Matinhos e Litoral já tem 30

Matinhos, que não estava na lista das cidades com dengue, passou a ter maior número de conformações em todo o Litoral. Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, mostra que há 14 casos autóctones da doença na cidade (contraído dentro do município).

Com isso, o Litoral tem 30 casos confirmados: 9 em Paranaguá, 6 em Guaratuba e 1 em Antonina. Pontal do Paraná, Morretes e Guaraqueçaba por enquanto estão livres.

“Estamos intensificando as ações de combate em todo Litoral, com busca ativa de criadouros”, explica o diretor da 1ª Regional de Saúde de Paranaguá, José Carlos de Abreu. “Em Matinhos vamos iniciar uma operação nesta quinta-feira, em parceria com a secretaria municipal da Saúde e Universidade Federal do Paraná para o monitoramento da presença do mosquito transmissor em toda zona urbana”, informa.

A operação acontecerá com a instalação de armadilhas que imitam o ambiente de um criadouro em 87 residências de Matinhos. “Vamos deixar um recipiente preparado para que o mosquito deposite os ovos e quatro dias após, na segunda-feira (27), recolheremos o material para checagem de bairros com maior incidência.

“O objetivo da operação é nortear as áreas com prioridades para o controle”, complementa o biólogo da 1ª Regional, Pedro Calderaro. Os proprietários das residências onde as armadilhas serão colocadas assinaram termo de autorização.

Em todo o Paraná, mais cinco municípios entraram na lista dos que estão em epidemia de dengue – Peabiru, Quinta do Sol, Cruzeiro do Sul, Paranapoema e Jacarezinho. Ao todo, já são 35 municípios nesta situação no Paraná, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde.

A epidemia é confirmada depois que a cidade aponta, proporcionalmente, mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Em alerta estão outros 41 municípios paranaenses; estes registram mais de 100 casos por 100 mil habitantes.

O informe epidemiológico da semana aponta 8.158 casos confirmados de dengue no Paraná. São 1.386 a mais que na semana anterior, que apresentou 6.772 casos confirmados. Os casos autóctones, contraídos na própria cidade de residência, são 7.869.

Com informações da AENPr