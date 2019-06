Paranaguá e Antonina mantém domínio no tênis de mesa

Algumas caras bastante conhecidas dos Jogos Escolares do Paraná continuam se destacando na regional de Paranaguá. Neste ano, no qual os JEPs tem como sede o município de Pontal do Paraná, os alunos do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, de Paranaguá, e do Colégio Estadual Hiram Rolim Lamas, de Antonina, mantiveram as excelentes performances do ano anterior, conquistando, respectivamente, 10 e 8 medalhas na fase regional.

Na categoria Masculino A, o grande destaque foi o parnanguara Enzo Barboza do Nascimento, que em seu segundo ano nas disputas entre atletas de 15 a 17 anos, conquistou o ouro nas provas Individual e de Duplas. Esta última, junto ao seu companheiro Luiz Eduardo Marinho. As conquistas foram uma redenção para Enzo, que dominou a categoria para atletas de 12 a 14 anos em 2017, em uma temporada tão eficiente que conquistou o direito a representar o Paraná nos Jogos Escolares da Juventude, a competição nacional organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Em 2018, Enzo só passou à macrorregional dos JEPs somente na prova de duplas, mas neste ano conseguiu dar a volta por cima. “Fico feliz por este resultado. Ano passado foi o meu primeiro na categoria A, e não deu certo. Mas a partir deste segundo ano, consegui me sair bem, e daqui em diante quero continuar assim!”, comemorou Enzo. O alto astral de Enzo é compartilhado por Luiz, que espera ir ainda mais longe junto a seu companheiro de raquetes: “A macrorregional do ano passado foi uma experiência boa. Espero que neste ano a gente possa alcançar o melhor resultado possível, e se tudo corre bem, alcançar a final!”, disse o estudante.

Já nas disputas entre alunos de 12 a 14 anos, o pódio da prova individual foi todo do CE Bento Munhoz: Allan da Silva Pereira, com o ouro, Marcelo Urbanski com a prata, e Kauan da Costa, com o bronze. “Eu nunca tinha participado de um campeonato como esse. Espero que esta seja a primeira de muitas medalhas!”, disse Allan. Apenas nas provas de duplas desta categoria, que a instituição de ensino parnanguara não obteve medalhas. Quem se destacou foi a dupla medalhista de ouro, Pedro Nogueira e Arthur Pereira, do CE Maria Helena Luciano, de Pontal do Paraná.

Laura Maciel de Freitas foi outra aluna do Bento Munhoz que se destacou em Pontal do Paraná, mas com uma vantagem em relação aos meninos: com as medalhas de ouro, conquistadas nas provas individual e de duplas, a parnanguara se consagrou bicampeã da regional! Um resultado impressionante para uma atleta que ainda terá mais um ano de disputas, nesta categoria, pela frente. “A gente se esforça todos os dias treinando bastante para alcançar os melhores resultados”, contou Laura, que complementou: “Tem que continuar treinando!”.

“Como a escola não tem uma estrutura muito grande, o Tênis de Mesa foi uma solução que a direção e a Professora de Educação Física da escola encontraram para poder desenvolver o esporte”, explicou o Professor Marçal Montanarin Lombardi, demonstrando o sucesso dos alunos de sua escola: “Desde 2012 a gente vem tendo uma sequência de bons resultados, e este ano será a sétima vez seguida que iremos para a fase macrorregional dos Jogos Escolares.

Com tanto potencial no colégio parnanguara, Marçal também contou sobre o desenvolvimento destes alunos no esporte. “Atualmente alguns deles também treinam na Liga de Tênis de Mesa do Litoral, onde fazem um treinamento complementar. Eles começam na escola, onde fazem a formação básica, e alguns passam a competir pela Liga”, contou o professor.

Domínio de Antonina no Feminino B

Equipe do Colégio Estadual Hiram Rolim Lamas, de Antonina, conquistou 8 medalhas, e também estará representada na fase macrorregional dos JEPs (Foto: Vinicius Araujo)

Entre as meninas de 12 a 14 anos, o destaque foi todo antoninense! A dupla formada pelas alunas Caroline Abraão da Silva e Marcely Serenario, do CE Hiram Rolim Lamas, conquistou o ouro na prova conjunta, e ainda decidiu a prova individual entre as próprias atletas. A vantagem nesta última prova foi de Caroline, que também disputará a fase macrorregional no Individual.

Para se preparar para a nova etapa, Caroline contará com todo o apoio da equipe de seu Colégio, incluindo gente que também tem experiência em representar a região litorânea paranaense para todo o estado, como a vice-campeã do feminino A, Alice Marafigo. Em seu primeiro ano entre as atletas de 15 a 17 anos, Alice ficou com a medalha de prata, mas o potencial da antoninense é imenso.

Em 2018, ela foi a única atleta do Tênis de Mesa a representar o NRE de Paranaguá na fase final dos JEPs, disputada em Apucarana, e neste ano, espera que sua colega de Escola possa também avançar até a fase final. “Disputar a macrorregional muito bom, pois tem muita gente experiente! Agora é treinar bastante, tanto no Colégio, como fora, e aproveitar para estudar, pois só de observar os outros atletas, se aprende muita técnica para assimilar ao seu jogo, e assim evoluir no esporte”, disse Alice, torcendo desde já por sua colega.

Texto e fotos: Vinicius Araujo/ JEPs