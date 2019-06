Sábado tem Brinca Guará no Ginásio José Richa

Na tarde de sábado (8), a Prefeitura de Guaratuba promove mais uma edição do Brinca Guará. O evento começa no início da tarde, às 13h30 e vai até as 16h, no Ginásio Municipal de Esportes Governador José Richa.

O Brinca Guará é uma tarde recreativa para as crianças e famílias com cama elástica, piscina de bolinha, xadrez gigante, brincadeiras e jogos. Haverá também distribuição de algodão doce e pipoca.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer e conta com o apoio do Sesc Caiobá e dos alunos de Magistério do Colégio Estadual Gratulino de Freitas.