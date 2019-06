Joaquim Mafra conquista o primeiro ouro no voleibol

As competições de voleibol da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, disputada em Pontal do Paraná, começam a ficar cada vez mais quentes.

Nesta segunda-feira o Colégio Estadual Joaquim Mafra, de Guaratuba, abriu a série de medalhas da instituição de ensino do litoral sul paranaense, com o título na categoria masculina para alunos de 12 a 14 anos. Um resultado merecido para os garotos da professora Cassia Graciotto, mas que não veio de forma fácil.

Para chegar ao ouro, os guaratubanos precisaram vencer uma melhor de 3 jogos contra a brava equipe do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, de Paranaguá. Na partida de estreia, jogada no sábado, quem levou a melhor foram os novos campeões, que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 25×22 e 25×16. Já no domingo, os parnanguaras mostraram que não estavam à toa na regional, e mesmo saindo atrás no primeiro set (16×25), conseguiram virar segundo nos últimos lances (26×24) e superar o adversários também no tie-break (15×11), forçando o terceiro jogo.

As duas equipes voltaram ao Ginásio da Escola Municipal Luiz Antônio Amatuzzi de Pinho, para abrir o turno da tarde, e aos poucos os guaratubanos começaram a se impor na partida. O primeiro set já foi equilibrado, e terminou em 25×21 para o CE Joaquim Mafra, mas equilíbrio ainda maior foi visto no set decisivo! Assim como aconteceu no dia anterior, o jogo chegou a estar em 24×23, mas desta vez, para os parnanguaras, que por pouco não forçaram um novo tie-break. Mas a lição do dia anterior foi bem assimilada, e dessa vez a virada foi guaratubana, que além da medalha dourada, também conquistou a vaga na fase macrorregional dos JEPs.

Masculino A

Se as equipes de Guaratuba e Paranaguá deram show na categoria 12 a 14 anos, os destaques da categoria 15 a 17 anos, são de outras cidades do litoral paranaense. As equipes dos colégios estaduais Gabriel de Lara, de Matinhos, e Rocha Pombo, de Morretes, possuem duas vitórias na competição e não podem mais ser alcançados pelas equipes que entram em quadra na terça. A grande decisão, portanto, acontecerá na quarta-feira, no jogo de encerramento da modalidade na fase regional, quando as duas equipes se enfrentam no Ginásio do “Amatuzzi”, localizado no Balneário Shangrilá.

Feminino B

Se os meninos do Joaquim Mafra foram os melhores no masculino, as meninas do mesmo colégio terão a chance de igualar seus colegas de escola em Pontal do Paraná. A última rodada da categoria 12 a 14 feminina acontece na manhã desta terça-feira. Caso as guaratubanas vençam as meninas do CE Sully da Rosa Vilarinho, representantes da cidade-sede da regional, garantem o título. O favoritismo é todo do “Joaquim Mafra”, afinal venceram seus dois jogos na competição, enquanto as pontalenses ainda não tiveram vitórias.

Feminino A

A disputa na categoria para alunas de 15 a 17 anos está bastante embolada, e ainda é impossível prever um favorito na competição. Ainda há duas rodadas pela frente até o final dos Jogos em Pontal do Paraná, e quatro, das cinco equipes, ainda possuem chances de título.

Confira a programação de jogos do voleibol

Feminino B:

4/6 – 9h: Colégio Moby Dick (Paranaguá) X CE Rocha Pombo (Morretes)

4/6 – 10h: CE Joaquim Mafra (Guaratuba) X CE Sully da Rosa Vilarinho (Pontal do Paraná)

Feminino A:

4/6 – 11h: CE Joaquim Mafra (Guaratuba) X CE Rocha Pombo (Morretes)

4/6 – 14h: CE Paulo Freire (Pontal do Paraná) X Colégio Nova Geração (Paranaguá)

5/6 – 8h30: CE Rocha Pombo (Morretes) X CE Sertãozinho (Matinhos)

5/6 – 9h30: Colégio Nova Geração (Paranaguá) X CE Joaquim Mafra (Guaratuba)

Masculino A:

4/6 – 15h: CE Maria Morozowski (Paranaguá) X CE Joaquim Mafra (Guaratuba)

5/6 – 11h30: CE Rocha Pombo (Morretes) X CE Gabriel de Lara (Matinhos)

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do município de Pontal do Paraná.

