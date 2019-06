Prefeitura licita pavimentação do entorno do Mercado Municipal

A Prefeitura de Guaratuba lança nesta quarta-feira (19), o edital de tomada de preços para a pavimentação do entorno do Mercado Municipal.

Serão de 2,9 mil metros quadrados de pavimentação em paver em dois trechos: rua Newton de Souza, entre avenida Damião Botelho de Souza e rua Antônio Alves Correia; e Antônio Alves Correia, entre Newton de Souza e av. Damião Botelho de Souza.

Além do Mercado Municipal, a obra beneficia o acesso ao Quartel da Polícia Militar, à Delegacia da Polícia Civil, salgas, marinas, uma carreira de barcos e residências.

O preço máximo estabelecido da licitação é de R$ 842 mil. Do total disponível, R$ 800 mil são recursos liberados a fundo perdido (não precisam ser pagos) do Governo do Estado e R$ 42 mil de contrapartida do Município. A abertura das propostas será no dia 12 de julho. A previsão é de que o contrato seja assinado no mês de agosto. O prazo de execução é de 5 meses (150 dias).

Os bloquetes que serão retirados de um dos trechos serão usados na pavimentação de outras ruas, informa o prefeito Roberto Justus.

Nova licitação em julho

O prefeito informou ainda que planeja lançar novo edital para pavimentação de ruas no mês de julho. Roberto Justus aguarda um recurso de cerca de R$ 800 mil do governo federal para pavimentação de outras vias.

Também planeja um financiamento de até R$ 20 milhões com a Caixa Econômica Federal e vai usar os recursos em pavimentação com paver e aquisição de máquinas para manutenção de ruas. Nesta segunda-feira (17), a Câmara aprovou, em primeira votação, a operação de crédito por maioria de 8 votos a 4. O pedido terá de ser aprovado mais uma vez.