Prefeitura de Guaratuba leva doadores de sangue à Paranaguá

A Prefeitura de Guaratuba realizou a primeira viagem levando 10 pessoas para doação de sangue até o Hemepar em Paranaguá. Mais de 60 pessoas residentes em Guaratuba já fizeram o cadastro para a viagem de doação. Destes, 70% nunca doaram sangue.

A campanha tem como intuito aumentar o número de doadores e abastecer o estoque do banco de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, que atende todo Litoral. A viagens serão realizadas durante o ano inteiro, mas são necessárias principalmente no inverno quando o número de doadores cai significativamente.

Em 15 dias os voluntários receberão por e-mail o certificado de doador e o resultado dos exames que fizeram para o procedimento. O secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto acompanhou o grupo e também realizou sua doação.

Os voluntários também realizaram o cadastro para doadores de medula óssea, um procedimento muito rápido que coleta apenas 10 ml de sangue. Os dados do possível doador ficaram armazenados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). A doação de medula ocorre apenas quando houver um paciente com possível compatibilidade, e o doador será consultado para decidir quanto à doação.

As pessoas que tiverem interesse em doar sangue devem acessar o link de cadastro de pré-triagem. Posteriormente, a Secretaria Municipal da Saúde entrará em contato com os cadastrados para o agendamento da viagem.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, para ser doador é preciso:

Estar em boas condições de saúde; Ter entre 16 e 67 anos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal); Pesar no mínimo 50 kg; Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação); Apresentar documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação).

Homens podem doar sangue com intervalo mínimo de 2 meses e no máximo 4 vezes por ano. Mulheres com intervalo de 3 meses, máximo de 3 vezes por ano.

Doar sangue dá direito a um dia de folga no trabalho.

Participe dessa campanha!

CADASTRE-SE AQUI