Prefeitura de Guaratuba lança edital para pavimentação de ruas

A Prefeitura de Guaratuba publicou nesta quarta-feira (17) edital de licitação para pavimentação de 18 trechos de ruas.

A licitação será feita em quatro lotes, totalizando 6.914,96 metros de pavimentação em asfalto a quente (CBUQ) e drenagem, com preços máximos entre R$ 4.387.262,82 e R$ 5.794.133,57 cada um, totalizando cerca de R$ 19,4 milhões.

A apresentação das propostas será no dia 19 de agosto. Acesse o edital aqui.

Confira os trechos que serão asfaltados:

Lote 1:

1. Av. dos Navegantes entre a Av. Visconde do Rio Branco e a Av. Rio Grande do Sul. Extensão = 407,38m;

2. Rua Engenheiro Beltrão entre a Rua Claudino dos Santos e a Rua João Carlos Marques. Extensão = 358,00m;

3. Av. União da Vitória entre a Av. Guanabara e a Av. Rio Grande do Sul. Extensão = 198,72m;

4. Rua Tocantins entre a Av. Mafra e a Rua Cel. Carlos Mafra. Extensão = 417,94m.

Preço máximo do lote: R$ 4.485.260,48

LOTE 02

1. Av. Matinhos entre a Tv. Antônio Nerone Caruzo a e Av. Tiradentes; Av. Guaratuba entre a Av. Rocha Pombo e a Av. Duque de Caxias; Rua Carlos Maciel da Silva entre a Av. Rocha Pombo e a Av. Duque de Caxias e; Av. Duque de Caxias entre a Av. Tiradentes e a Tv. Antônio Nerone Caruzo. Extensão = 1.780,37m;

2. Av. Cubatão entre Av. Rui Barbosa e a Av. Santa Clara. Extensão = 91,63m

Preço máximo do lote: R$ 4.799.353,88

LOTE 03

1. Av. Pescaça entre a Av. do Patriarca e a Av. Ivaí. Extensão = 133,91m;

2. Av. Piçarras entre a Av. Damião Botelho de Souza e a Av. Ivaí. Extensão = 563,83m;

3. Rua Almirante Tamandaré entre a Rua Francisco Arcega e a Rua Alexandre Corrêa. Extensão = 129,62m;

4. Rua União da Vitória entre a Av. Damião Botelho de Souza e a Rua Mandaguari. Extensão = 185,47m;

5. Av. Curitiba entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Pescaça. Extensão = 463,17m.

Preço máximo do lote: R$ 4.387.262,82

LOTE 04

1. Travessa Guaraçi entre a Rua Faxinal e a Rua Octaviano Henrique de Carvalho; Travessa Colombo entre a Rua Faxinal e a Rua Octaviano Henrique de Carvalho; Rua Wenceslau Braz entre a Rua Faxinal e a Rua Octaviano Henrique de Carvalho e; Rua Faxinal entre a Rua Octaviano Henrique de Carvalho e a Travessa Guaraçi. Extensão = 814,85m;

2. Rua João Carlos Marques entre a Rua Birilio da Cunha e Av. Paraná. Extensão =103,71m;

3. Rua Gabriel de Lara entre a Rua Tomazina e a Rua Julia Wanderlei. Extensão =109,15m;

4. Av. Paranavaí entre a Rua Tocantins e a Rua Francisco Arcega. Extensão = 356,94m;

5. Av. João Gualberto entre a Av. Guaíra e a Rua Randolfo Bastos (meio de quadra). Extensão = 186,29m;

6. Av. João Gualberto entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Guarany. Extensão =220,95m;

7. Rua Alexandre Correa entre a Rua Vieira dos Santos e a Rua Ver. Paulo Saporski Filho e; Rua Ver. Paulo Saporski Filho entre a Rua Joaquim Men. De Almeida Torres (meio de quadra) e a Rua Hilda Miranda de Moraes Sarmento. Extensão = 393,03m.

Preço máximo do lote: R$ 5.794.133,57