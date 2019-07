Preso, homem diz que foi contratado para matar pedófilo em Guaratuba

Vanderlei Pedroso Ribas, de 35 anos, de Tijucas do Sul, foi preso em Guaratuba depois de confessar que veio à cidade para matar um homem que cometeu um crime sexual.

Por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (26) ele e mais dois homens foram vistos em atitude suspeitas segundo moradores do bairro Nereidas, que chamaram a Polícia Militar. Os policiais foram até lá e encontraram dois homens que fugiram pulando muros das casas. Um conseguiu escapar e Vanderlei foi pego. Ele carregava um celular, balas de revólver e uma balaclava (touca ninja). Perto de onde foi pego, foi encontrado um revólver calibre .38

Os policiais levaram o suspeito até a casa onde os homens haviam sido vistos, na rua Costa Rica. Na residência estavam estacionados dois automóveis: uma Renault Duster que havia sido roubada e um Fiat Uno sem irregularidades.

Segundo a PM, Vanderlei contou que o Uno pertencia ao homem que o contratou, junto com mais dois homens, um deles morador de Guaratuba, para matar uma pessoa naquela rua. Os três receberiam R$ 30 mil. No carro, documentos identificaram o dono e suposto contratante. Vanderlei disse ainda que o homem que seria morto tratava-se de um pedófilo que havia abusado sexualmente da filha do contratante.

Logo em seguida, os policiais localizaram o endereço da possível vítima do homicídio, na mesma rua. A casa tinha janelas arrombadas e estava toda revirada.

Enquanto vistoriavam a casa, chegou a moradora do imóvel. Ela disse que seu marido estava preso “pelo crime de invasão de terras”, e que já foi ameaçado de morte várias vezes. Ela disse que acredita que os homens vieram para se vingar de alguém da família.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o fechamento desta matéria, o dono do Fiat Uno e suposto contratante não havia sido localizado.