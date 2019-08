A empresa CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA CACATU SPE – CGH CACATU, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação de Regularização, atendendo a Resolução SEMA/IAP 09/2010, para a atividade de Geração de Energia, tipo CGH com potência de 0,85MW, instalada no Rio Cacatu, Fazenda São Marcos II, nas Coord. UTM: 22J 725.074E 7.199.901S, Município Antonina, Estado do Paraná.