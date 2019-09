UFPR Litoral oferece 481 vagas em 13 cursos

A UFPR Litoral vai disponibilizar, no vestibular 2019/2020, 481 vagas em 13 cursos de graduação. A licenciatura em Educação do Campo segue um vestibular especial, realizado no mesmo período das provas dos demais cursos.

Criado há 14 anos, o Setor Litoral visa o desenvolvimento local, tendo o objetivo de tornar o ensino superior acessível à população do litoral paranaense. Além de oportunizar aos estudantes um projeto pedagógico inovador, com enfoque na interdisciplinaridade, na autonomia estudantil e na interculturalidade.

Pelo projeto político-pedagógico do Setor, os currículos dos cursos são constituídos por três eixos: Fundamentos Teóricos Práticos (FTPs/módulos); Projetos de Aprendizagem (PAs) e Interações Culturais e Humanísticas (ICHs). As Interações Culturais e Humanísticas são espaços nos quais o aprendizado ocorre por meio de reflexões e vivências sobre os saberes científicos, culturais, artísticos, populares e pessoais. Em encontros semanais, estudantes e professores de diferentes cursos interagem e aprendem juntos. Já os Projetos de Aprendizagem incentivam o estudante a perceber criticamente a realidade, compreender os diversos aspectos que a estruturam e a estabelecer ações integradas entre instituição e comunidade.

Como o Setor enfatiza o desenvolvimento junto às comunidades locais, há também uma ampla atuação em projetos de extensão, de educação tutorial (PETs) e de iniciação científica, visando o progresso científico, econômico e cultural, conciliado à preservação ambiental.

Segundo o diretor do Setor, Renato Bochicchio, as práticas pedagógicas inovadoras aplicadas são políticas para a formação integral, visando ampliar o acesso e a permanência destes no ensino superior. Ele salienta que entre 70% a 80% dos inscritos normalmente são oriundos do litoral paranaense e do Vale do Ribeira, que estudaram em escolas públicas. “Esse é um dado relevante para demonstrar que a UFPR Litoral cumpre seu papel social nas duas regiões”, afirma Bochicchio.

Os interessados em cursar graduação na UFPR Litoral podem optar pelos bacharelados em Administração Pública, Ciências Ambientais, Gestão e Empreendedorismo, Saúde Coletiva, Serviço Social; pelos tecnólogos em Agroecologia, Gestão de Turismo e Gestão Imobiliária; e as licenciaturas em Artes, Ciências, Educação Física e Geografia. Mais informações sobre os cursos acesse: http://www.litoral.ufpr.br/portal/cursos/.

Estrutura do campus

O campus fica no balneário Caiobá, a uma quadra da praia e próximo ao polo do comércio praieiro e de casas e hospedagens de verão. O Restaurante Universitário da unidade oferece o mesmo serviço que os demais restaurantes, servindo refeições no café da manhã, almoço e jantar. A biblioteca atende os alunos de segunda a sábado. À disposição dos estudantes e servidores da universidade está o Interpraias, ônibus que atende a comunidade acadêmica do Setor e do Centro de Estudos do Mar (unidade Mirassol). Os horários e rotas podem ser consultados em http://www.litoral.ufpr.br/portal/portal/intercampi-litoral/. Não há residência universitária na cidade, os estudantes podem solicitar auxílio moradia para as despesas desse âmbito, conforme as normas dos editais da PRAE.

Licenciaturas (4 anos de duração)

Artes – 30 vagas

Ciências – 35 vagas

Educação do Campo – 40 vagas

Educação Física – 35 vagas

Geografia – 35 vagas

Bacharelado (4 anos de duração)

Administração Pública – 40 vagas

Ciências Ambientais – 35 vagas

Gestão e Empreendedorismo – 35 vagas

Saúde Coletiva – 40 vagas

Serviço Social – 35 vagas

Tecnólogo (3 anos de duração)

Agroecologia – 35 vagas

Gestão de Turismo – 35 vagas

Gestão Imobiliária – 35 vagas

