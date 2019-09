UFPR Litoral tem vestibular especial para Licenciatura em Educação do Campo

A Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza é ofertada pelo Setor Litoral da UFPR e forma educadores para atuar nas escolas do campo no ensino fundamental II (6º ao 9º anos), no ensino médio (ciências, biologia, química e física) e atuar em diferentes espaços educativos, como associações, aldeias, quilombos, etc. As inscrições são gratuitas.

A licenciatura é realizada em regime de alternância, em dois períodos pedagógicos: tempo na universidade (aulas na UFPR Litoral, em Matinhos) e tempo na comunidade (atividades na comunidade onde reside). As aulas na universidade acontecem a cada 15 dias.

O curso é destinado a perfis específicos de estudantes, conforme descrito abaixo:

Categoria 1: educadores que não possuam qualquer curso de graduação e que estejam em atividade nas escolas/instituições do campo, escolas itinerantes pertencentes à rede estadual ou municipal, escolas comunitárias e escolas família.

Categoria 2: educadores que não possuam qualquer curso de graduação e que atuem em processos educativos/formativos desenvolvidos por entidades ligadas a espaços educativos não formais (sindicatos, movimentos sociais, cooperativas, associações e outros que desenvolvam suas atividades vinculadas à questão agrária e camponesa).

Categoria 3: pessoas que trabalham na agricultura familiar, nos assentamentos, nos acampamentos, arrendatários ou arrendatárias, meeiros ou meeiras, bóias-frias, pescadores, indígenas, quilombolas, extrativistas e demais populações tradicionais do campo e povos indígenas.

Categoria 4: pessoas que atuam nos movimentos sociais ligados ao campo, associação de agricultores familiares, pescadores, quilombolas, faxinalenses, povos indígenas e demais populações tradicionais do Brasil.

Categoria 5: filhos ou filhas de agricultores/as familiares, assentados, acampados, pescadores, quilombolas, faxinalenses, arrendatário, meeiros, bóias-frias, indígenas ou extrativistas e demais trabalhadores ssalariados que atuem na agricultura familiar de acordo com a Lei nº 11.326 da agricultura familiar.

É necessário que os candidatos comprovem, com declaração assinada, o pertencimento às categorias por meio dos documentos relacionados nos itens 3.5.1 do edital do vestibular da Lecampo.

Duração: 4 anos

Vagas: 40

Inscrições: até 17h do dia 10 de setembro de 2019

Entrega da documentação: 11 de setembro de 2019

Inscrições: gratuitas e deverão ser feitas online mediante o preenchimento do formulário de inscrição. Para efetivar a inscrição, os candidatos e candidatas devem, durante o período de inscrição, entregar ou enviar pelo correio os documentos solicitados no edital

Mais informações sobre o curso: http://www.litoral.ufpr.br/portal/lecampo/2019/08/29/vestibular-lecampo/