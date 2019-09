Prefeitura de Guaratuba planeja cursos de formação profissional para agricultura

A Prefeitura de Guaratuba está programando cursos voltados a agricultores em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR).

São diversas qualificações que atendem as necessidades locais, mas a definição dos cursos que serão realizados dependerá da existência de alunos. Por isso, as pessoas devem procurar as secretarias da Pesca e da Agricultura e das Demandas da Área Rural para conhecerem mais detalhes e informar o curso que mais interessa.

Os cursos começam em novembro de 2019 e prosseguem em fevereiro de 2020. Os primeiros que foram solicitados são do programa Jovem Agricultor Aprendiz, com dois cursos: Preparando para a Gestão na Área Rural e Preparando para a Gestão Pesqueira.

Também foram solicitados os seguintes cursos: Apicultura/Meliponicultura (novembro de 2019), Olericultura (fevereiro), Aplicação de Agrotóxicos (março), Turismo Rural (abril), Floricultura (maio), Cultivo de Erva Mate (junho), Fruticultura (julho), Prestação de Serviços – jardineiro, cerqueiro, mecânico de tratores e máquinas pesadas, eletricista e manejo de solo e água (agosto), Qualidade de Vida (setembro), Artesanato e Forragicultura (outubro).

As secretarias da Pesca e Agricultura e das Demandas da Área Rural funcionam na Rua Antônio Rocha, s/n, anexas ao Parque de Eventos (antiga Faspar). Telefone: 3472-8731.

A Secretaria das Demandas da Área Rural também tem uma sede no Cubatão: Estrada do Caovi/Cubatão, Km 25.