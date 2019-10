Fórum de Liberdade Sindical tem reunião em Paranaguá

O Fórum Paranaense de Liberdade Sindical reuniu, na tarde desta segunda-feira (30), em Paranaguá, procuradores do trabalho, representantes dos sindicatos ligados aos trabalhos portuários, vereadores e líderes comunitários.

A audiência pública foi realizada no auditório da subseção da OAB e teve o objetivo é proporcionar um espaço para as entidades sindicais e o Ministério Público do Trabalho debaterem alternativas para o fortalecimento e a promoção da liberdade sindical. Outros pontos são a defesa dos direitos sociais e trabalhistas ameaçados.

O secretário-geral da CUT Paraná, Márcio Kieller, que representa a central no Fórum, explica que a atividade no litoral paranaense faz parte da estratégia de interiorização das atividades. Diversas audiências já aconteceram em Curitiba e no interior do Paraná, em cidades como Londrina, Maringá, Pato Branco, Cascavel e Guarapuava.