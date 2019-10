PM prende suspeito de tráfico e apreende R$ 50 mil em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (7) André Luiz Alves com drogas e mais de R$ 50 mil enterrados em sua casa no bairro Mirim. Segundo investigação, a droga e o dinheiro pertencem a André e a outro suspeito de tráfico, Paulo Renato Lucas, preso no último dia 4.

De acordo com a Polícia, uma pessoa não identificada ligou para o Copom (190) e disse que na casa de André, onde Paulo Renato fora preso, havia droga e dinheiro de ambos. Também disse que a droga estava escondida em um veículo Ssangyong Actyon, de cor branca, placas ATN-3092, e uma grande quantidade de dinheiro estava enterrada em um jardim de inverno.

Os policias entraram na casa e encontraram André. No porta-malas e de baixo dos bancos do carro foram encontrados 45 gramas de cocaína e 129 gramas de maconha. No jardim de inverno, nos fundos da casa, havia uma pá e uma enxada e sinais de que a terra havia sido remexida recentemente, o que facilitou o trabalho dos policiais. Ao cavarem, encontraram um pote de vidro enterrado com R$ 50.368,00.

De acordo com a PM, André afirmou que o dinheiro é proveniente de tráfico e que pertence a Paulo Renato, assim como a droga. Segundo investigações, Paulo Renato havia sido ameaçado por outro suspeito de tráfico conhecido como Nando por vender droga em sua região.