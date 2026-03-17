24 horas: construção da Ponte de Guaratuba seguem com turno da noite

Na reta final. os trabalhos na construção da Ponte de Guaratuba seguem a todo vapor, 24 horas por dia

Fotos: Arnaldo Neto/AEN

Os trabalhos na construção da Ponte de Guaratuba seguem a todo vapor, 24 horas por dia. Mesmo com a ligação definitiva, os serviços seguem inclusive à noite e estão concentrados na fase de acabamentos e acessos. Os trabalhos de armação que foram feitos ao longo dos últimos meses durante as noites e madrugadas para apoiar os trabalhos diurnos já encerraram.

Finalizada a instalação dos estais e, por consequência, o tabuleiro central, com o famoso “beijo da ponte”, os serviços agora tem como foco a instalação de barreiras de concreto New Jersey (dispositivo que vai dividir o sentido das pistas), em grande parte já instaladas, assim como postes de iluminação pública e os guarda-corpos que dividem a via da calçada e das laterais externas, garantindo a segurança de pedestres e ciclistas.

Na parte dos acessos, o trabalho também segue em bom ritmo, com intervenções pontuais durante o período noturno, uma vez que a necessidade de iluminação é maior e, devido aos serviços realizados, requer total visibilidade.

No lado sul, as contenções foram finalizadas e as equipes seguem com terraplenagem, drenagem e início das camadas de pavimentação. No lado norte, mais próximo a Matinhos, além dos serviços de drenagem e pavimentação, o muro de solo reforçado, solução que permite vencer grandes desníveis em espaço reduzido, já alcança mais de 80% de execução.

Nesta segunda-feira (16), o Governo do Estado divulgou novas imagens sobre o andamento das obras, onde é possível ver todo o trecho estaiado finalizado, com 12 pares de estais em cada um dos mastros. Também é possível ver as áreas destinadas a veículos, pedestres e ciclistas, por onde vão passar milhares de veículos e pessoas todos os dias e que hoje dependem do ferry boat para realizar a travessia.

Iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), as obras são executadas pelo Consórcio Nova Ponte.

A ponte terá mais de 1.240 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Considerando ainda os acessos terrestres nas duas entradas da ponte, a obra vai abranger pouco mais de 3 quilômetros.