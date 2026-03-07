Dia da Mulher terá evento com vagas de emprego e serviços diversos em Guaratuba

Evento acontece das 13h às 18h, ao lado do Ginásio de Esportes José Richa, e terá ainda o lançamento oficial do Saúde Digital – Telemedicina

Neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, Guaratuba realiza um evento voltado ao público feminino com diversos serviços e atividades especiais.

A programação acontece das 13h às 18h, ao lado do Ginásio de Esportes José Richa, reunindo ações de diferentes setores da administração municipal.

A Agência do Trabalhador estará presente com um ônibus com oferta de vagas de emprego preferencialmente para as mulheres. Entre as oportunidades abertas estão cargos como operadora de caixa, balconista de açougue, repositora, zeladora, auxiliar de cozinha, garçonete, atendente de mesa, auxiliar de logística, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, repositora de mercadorias, auxiliar administrativa, assistente administrativa, camareira de hotel, empregada doméstica para serviços gerais, jardineira, atendente de balcão, açougueira, estoquista, auxiliar de padeiro, auxiliar de confeitaria, vendedora do comércio varejista, barista, instaladora ou reparadora de linhas de telecomunicações, auxiliar de manutenção predial, profissional de educação física e técnica em segurança do trabalho.

Algumas vagas exigem experiência, há cargos com mais de uma oportunidade disponível e também vagas para PCD. Também haverá algumas vagas para o público masculino. É preciso levar apenas documento de identificação.

A programação do evento contará com ações das secretarias de Assistência Social, Saúde, Cultura, Esporte, Meio Ambiente e Urbanismo. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Procuradoria da Mulher oferecerão orientações e materiais informativos sobre direitos.

Na área de segurança pública, participarão a equipe feminina do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e a Unidade Especializada em Atendimento à Mulher da Polícia Civil.

O evento ainda terá atividades para crianças organizadas pela Secretaria da Educação, além de feira de artesanato e apresentações culturais, com capoeira, música e dança.

Telemedicina

Durante o evento, acontecerá o lançamento oficial do Saúde Digital – Telemedicina, ampliando o acesso da população a consultas e atendimentos.

O atendimento médico funcionará 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo. As pessoas vão acessar serviço pelo aplicativo “Saúde 24h” ou pelo telefone gratuito 0800 888 2389.