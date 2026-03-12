Na reta final, Ponte de Guaratuba tem obras de iluminação, acessos e guarda-corpos

Paralelamente à parte estrutural da obra seguem os serviços complementares e dos acessos à ponte nas duas margens da Baía de Guaratuba

A construção da Ponte de Guaratuba alcançou um dos marcos mais importantes desde o início das obras: o trecho estaiado chegou aos 320 metros totais executados com o fechamento do vão central tendo sido realizado na semana passada. O avanço coloca a obra na reta final de uma das etapas mais complexas da engenharia sobre a Baía de Guaratuba.

Conforme o boletim mensal de fevereiro/março, tanto o apoio 04 quanto o apoio 05 já contam com 13 pares de aduelas executadas, totalizando 160 metros de cada lado. As estruturas foram concretadas in loco pelo método dos balanços sucessivos, técnica que permite que a ponte avance simultaneamente a partir dos mastros centrais, mantendo equilíbrio estrutural a cada etapa.

Além da evolução das aduelas, fevereiro também marcou a conclusão da instalação dos 12 pares de estais em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05. Os estais, cabos de aço de alta resistência, são responsáveis por sustentar o tabuleiro no trecho central e garantem a estabilidade da estrutura. A finalização dessa etapa representa um avanço simbólico e técnico, consolidando a configuração definitiva da ponte sobre a baía.

Além de concluído o trecho estaiado, com a concretagem da aduela de fechamento, o segmento pré-moldado da ponte já está completamente finalizado. Em fevereiro, foi alcançado o total de 20 lajes concretadas nos 20 vãos previstos nesse trecho, somando 1.148 metros concluídos. Ao todo, a ponte terá 23 vãos ao longo de sua extensão principal, integrando o trecho pré-moldado aos três vãos do segmento estaiado.

Paralelamente à evolução estrutural, seguem os serviços complementares que já dão forma ao aspecto final da obra. Estão em andamento a execução das barreiras rígidas centrais e laterais, a instalação de eletrodutos no passeio, a implantação dos guarda-corpos e a concretagem das áreas destinadas a pedestres e ciclistas. Também teve início a instalação da iluminação pública, com remanejamento e implantação de postes.

Acessos

Nos acessos, as frentes de trabalho também avançam. No lado sul, as contenções foram finalizadas e as equipes seguem com terraplenagem, drenagem e início das camadas de pavimentação. No lado norte, além dos serviços de drenagem e pavimentação, o muro de solo reforçado, solução que permite vencer grandes desníveis em espaço reduzido, já alcança 80% de execução.

A previsão de executar 50 mil metros quadrados de camadas estruturais de pavimento e 70 mil metros quadrados de revestimento asfáltico, considerando inclusive o tabuleiro da ponte. Com 1.240 metros de obra de arte especial inseridos em um complexo viário de 3,07 quilômetros de extensão, a Ponte de Guaratuba avança para transformar a mobilidade no Litoral do Paraná.

Maratona

Na tarde desta quarta-feira (11), o governador Ratinho Junior recebeu no Palácio Iguaçu a inscrição número 1 para a Maratona Internacional do Paraná (MIP), apelidada de “Maratona da Ponte de Guaratuba”, porque vai atravessar a estrutura sobre a baía. A entrega foi realizada pelos empresários João Guilherme Leprevost e Alexandre Leprevost, organizadores da prova. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, recebeu a inscrição número 2.

A corrida vai reunir atletas profissionais e amadores de diversas regiões do Brasil e também do Exterior, com cerca de 20 mil participantes. As distâncias da Maratona Internacional do Paraná incluem 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, contemplando desde corredores iniciantes até atletas de alto rendimento.

Acompanhe

Para quem deseja acompanhar de perto, a obra da Ponte de Guaratuba disponibiliza atualizações constantes no site www.pontedeguaratuba.pr.gov.br, com câmeras ao vivo, e no Instagram @pontedeguaratuba.oficial, onde são publicadas fotos, vídeos e informações técnicas sobre o avanço dos trabalhos.