O mundo atual e as formas de preparar a aposentadoria

As mudanças no mundo e as carências do fundo de previdência social têm feito com que muitos países sintam a necessidade de adiar a idade da reforma. Ainda assim, esta poderá não ser a tendência para os trabalhadores. Saiba mais sobre a reforma nos dias de hoje.

Fazer planos para a aposentadoria é mais importante do que nunca. O cenário internacional, ao nível da economia, apresenta-nos dificuldades concretas que geram narrativas sobre a precariedade, o desemprego e a falta de estabilidade laboral.

Com um mundo tecnológico e uma nova forma de encarar o mundo, os millennials não esperam o envelhecimento para pensar sobre a aposentadoria, já que a encaram como uma forma de gozar a vida e o mundo, e não como uma obrigação inerente à idade ou aos problemas de saúde.

Desde cedo, os millennials parecem preocupar-se com a criação das estruturas essenciais para se prepararem para as contingências que possam surgir no futuro.

Pensar na aposentadoria torna-se, por inúmeros motivos, absolutamente fundamental nos dias de hoje e, por isso mesmo, é importante saber as formas de preparar esta fase da vida, com um olhar realista sobre as dinâmicas dos nossos dias.

1. A idade para se aposentar e os preparativos

A aposentadoria já foi coisa de “gente mais velha” mas, agora, não o é. Não são apenas os idosos ou pessoas com muitos anos de trabalho que pensam sobre esta questão e organizam, com ela em mente, as suas vidas profissionais.

Cada vez mais, os jovens querem garantir uma aposentadoria antecipada para poderem, depois, aproveitar os dias com maior liberdade. O movimento Financial Independence Retire Earl (FIRE) exemplifica bem a forma como, hoje, os jovens tentam ganhar o máximo de dinheiro possível durante os primeiros anos para conseguirem aposentar-se mais cedo e viver com maior entusiasmo e tranquilidade.

2. Expectativas da aposentadoria

Definir a idade da reforma é algo que também dependerá das expectativas que cada pessoa tem para a sua vida durante os anos de aposentadoria.

Nem todos pretendem viver de igual forma estes anos. Enquanto algumas pessoas estão contentes com o seu estilo de vida e planejam mantê-lo, outras querem aproveitá-la para conhecer o mundo, viajar ou viver em universos mais dinâmicos e luxuosos.

Dependendo do estilo de vida desejado, poderá ser necessária uma ponderação sobre a questão financeira.

3. Pensamento sobre o concreto

Fazer contas é uma parte fundamental da reforma. Avaliar questões mais concretas como os potenciais gastos, o papel do inesperado, a capacidade de poupança e a esperança média de vida é fundamental para que se saiba qual o momento de se aposentar.

Um pensamento sobre o concreto é o que pode permitir uma reforma antecipada mas livre das maiores preocupações em termos financeiros.

4. Pensar sobre o inesperado

Além das questões práticas, os imprevistos também devem ser levadas em conta, já que o nosso mundo está longe de ser linear.

Questões sobre potenciais doenças, sobre a inflação e sobre as mudanças nos planos de aposentadoria são fundamentais para que se esteja preparado para tudo.