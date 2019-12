Casal é preso em Guaratuba com 10 kg de maconha

Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Militar em Guaratuba com 10 kg de maconha. A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (18), mas só foi divulgada pela PM nesta sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia, por volta das 21h30, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) fazia patrulhamento de rotina no bairro Vila Esperança quando avistou um veículo, cujo motorista, “ao perceber a presença da viatura policial, realizou uma manobra brusca e adentrou no pátio de um posto de gasolina”.

Os policiais fizeram a abordagem encontraram no interior do veículo uma mochila contendo 11 tabletes e meio de maconha, pesando quase 10 kg da droga.

Segundo a PM, o casal contou que a droga foi obtida em Fazenda Rio Grande e seria revendida em Guaratuba. Os dois foram encaminhados, juntamente da droga apreendida, até a Delegacia de Polícia Civil.