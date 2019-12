300 presos foram transferidos das carceragens do Litoral

Com a transferência de cerca de 75 presos de Paranaguá nesta sexta-feira (20), a Secretaria da Segurança Pública do Paraná concluiu o trabalho de esvaziamento das delegacias de polícia dos municípios litorâneos.

Cerca de 330 presos foram removidos das unidades de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná e agora passam a ser custodiados em unidades de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

As remoções foram feitas desde o dia 11 e até esta sexta-feira (20) por 57 servidores do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), com o auxílio da Polícia Civil e da Polícia Militar. “É uma das ações para preparar o Litoral para a chegada dos veranistas, que buscam tranquilidade para o descanso”, destacou o secretário da Segurança Pública e coordenador do Verão Maior, Romulo Marinho Soares.

Nos nove dias de remoções, foram feitas 482 movimentações de presos. Durante a operação verão, que começa neste sábado (21/12), devem permanecer nas delegacias de polícia e cadeias públicas do Litoral apenas os presos em flagrante, que aguardarão a fase de investigação policial. Por isso, conforme a demanda, estão previstos deslocamentos e novos translados de presos.

“As novas prisões começam junto com o reforço das forças policiais no Litoral e, se houver necessidade, faremos novas transferências. O Departamento Penitenciário está preparado para realizar os trabalhos”, afirmou o diretor-geral do Depen, Francisco Alberto Caricati.

O coordenador do Verão Maior dentro da Polícia Civil, Gil Rocha Tesserolli, acredita que com o início dos trabalhos das polícias, o número de prisão vai aumentar bastante. “Esta é uma medida muito importante e que vai continuar durante toda a Operação Verão”, afirmou. “Para a Polícia Civil, o trabalho deve refletir em um atendimento mais eficiente à comunidade do Litoral e também aos veranistas que, por ventura, precisarem utilizar os serviços das Delegacias”, diz ele.

Além do esvaziamento, as transferências também garantem que cerca de 150 presos que estavam instalados em delegacias da Polícia Civil passem a ter as mesmas condições de custódia fornecidas em todo o sistema prisional, gerenciadas pelo Departamento Penitenciário.

Presos em delegacias – Para reduzir a superlotação em carceragens de delegacias, um problema de décadas e que foi herdado pela atual gestão, entre diversas outras ações, durante o ano de 2019, a Secretaria da Segurança Pública transferiu 37 carceragens de delegacias da Polícia Civil para o Depen.

Com isso, cerca de 6 mil detentos passaram a ter as mesmas condições de custódia fornecidas em todo o sistema prisional, e mais de mil policiais civis foram liberados exclusivamente para o trabalho a que compete a função.