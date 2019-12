Guarda-vidas e helicóptero salvam três que se afogaram em Guaratuba

Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros e guarda-vidas civis fizeram o resgate de três pessoas (uma mulher e dois homens), que se afogaram na Praia Central de Guaratuba por volta de 10h desta terça-feira (31). Todos foram retirados da água com vida e receberam os primeiros atendimentos ainda na areia. Eles são de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) estava nas proximidades e prestou apoio aos bombeiros. A equipe médica do helicóptero deu atendimento e encaminhou a mulher, de 22 anos, ao Hospital Regional de Paranaguá. Os outros dois rapazes, de 22 e 26 anos, passam bem e foram liberados ainda no local.

“A mulher teve um afogamento de grau 3, que significa um caso moderado, que ainda inspira cuidados, porém sem risco de morte”, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros de Guaratuba e que participou do resgate, capitão Ícaro Gabriel Greinert.