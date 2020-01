Morte por atropelamento e embriaguez em Pontal do Paraná

Uma morte e um caso de embriaguez ao volante marcaram a saída das praias neste domingo (12) em Pontal do Paraná.

Nas proximidades do km 8 da PR-407, Nelson de Avelar, morador de Paranaguá de 53 anos, foi atropelado e morreu no local. O motorista que o atropelou fugiu. Próximo ao corpo, no acostamento, havia um carro que depois descobriu-se ser da vítima. Foi a segunda morte nas estardas do Litoral nesse ano, um dia depois do primeiro caso, em Guaratuba.

Na PR 412, também em Pontal, um motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil depois de bater em outro veículo por recusar-se a ser submetido ao teste para conferir se estava embriagado (Art. 165 do Código e Trânsito). Acabou detido, enquadrado no art. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência).