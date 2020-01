Litoral tem 12 pontos impróprios para banho

Um trecho do rio Marumbi, próximo à ponte Estrada Anhaia, em Morretes, deixou de ser indicado ao banho na última semana, aponta o boletim divulgado pelo Instituto Água e Terra nesta sexta-feira (24).

Com isso, passam a ser 12 os pontos impróprios ao banho no Litoral do Paraná. O Correio do Litoral leva em conta os 49 locais analisados semanalmente e os 10 pontos considerados impróprios o ano todo. A maioria dos veículos de comunicação omite estes últimos.

De acordo com o IAT, o excesso de chuva nos últimos dias é o motivo para o rio Marumbi estar impróprio. “Muitas residências e chácaras no entorno ainda possuem fossas, e quando ocorre chuva muito forte esse material é carregado para os rios”, explica a gerente de Licenciamento Ambiental do Instituto Água e Terra, Ivonete Coelho.

A diretora alerta as pessoas para ficarem atentas às placas para que evitem o banho nestes locais. “Mas a situação deve se normalizar em alguns dias, porque são nas primeiras chuvas mais intensas que acontece este tipo de problema”.

Anualmente, técnicos do instituto monitoram a qualidade das águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração das bactérias Escherichia coli (E.coli) na água. Quanto maior a quantidade, maior a possibilidade da existência de agentes patogênicos que podem colocar em risco a saúde dos banhistas, provocando problemas gastrointestinais, como vômitos e diarreias.

Semanalmente, são monitorados 49 pontos de toda a orla: 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, 6 na Ilha do Mel, 3 em Morretes e 2 em Antonina.

O boletim também aponta 10 rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. No boletim, eles estão destacados em letras maiúsculas.