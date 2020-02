Surf Salva terá novas turmas nas praias

O Corpo de Bombeiros do Paraná realizará em fevereiro novas edições do curso “Surf Salva 2020” em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

A iniciativa, que já é tradicional dos guardas-vidas do Paraná, aproveita a temporada de verão para desenvolver nos surfistas a conscientização em relação aos locais com riscos de afogamento, para que eles ajudem na segurança dos banhistas.

A intenção é que esses esportistas possam auxiliar nos trabalhos dos guarda-vidas, multiplicando a cultura de prevenção de afogamentos e realizando salvamentos seguros, em caso de necessidade.

O Surf Salva consiste em uma aula teórica e uma aula prática. Em dezembro, atendeu surfistas e moradores da comunidade de Caieiras, em Guaratuba. Nesta semana (quinta e sexta) aconteceu em Guaraqueçaba.

Fonte: Jornal de Guaratuba