Em Curitiba, três pessoas morreram hoje por coronavírus

De ontem para hoje, morreram mais 4 pessoas de coronavírus no Paraná, 3 em Curitiba: Uma paciente de 56 anos, estava internada desde 29 de março e foi confirmada com a Covid-19 no dia 31. Um homem de 94 anos, estava internado desde o dia 1º deste mês, com confirmação para a doença no sábado (4). Uma mulher de 87 anos teve o diagnóstico neste fim de semana e estava internada desde o dia 30. Os três morreram nesta segunda-feira (6).

Em Primeiro de Maio, uma mulher de 78 anos residente no município estava internada desde sexta-feira (3), faleceu neste domingo (5).

O Estado já registra 14 mortes pela covid-19. No Paraná, subiu para 466 o número de casos confirmados, sendo 458 de moradores e 8 de outros estados.

No Litoral existem 7 casos confirmados da doença covid-19: 5 em Paranaguá e 2 em Matinhos. A região são 18 pacientes em investigação: 1 em Guaratuba e 17 de Paranaguá.

Confira o boletim completo do Estado