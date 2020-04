Médico explica plantão em Itapoá depois de fazer teste para coronavírus

A Prefeitura de Itapoá divulgou nesta quarta-feira (15) que um médico do Paraná que trabalhava na Unidade da Barra do Saí e na UPA da cidade catarinense foi contaminado por coronavírus.

Ele tem casas em Guaratuba e em Curitiba, mas informou seu endereço da Capital na hora de fazer o exame. O caso então vai computar para Curitiba, onde se encontra em isolamento.

Em entrevista para a rádio Litorânea, o secretário municipal da Saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto, disse que a família do médico mora no bairro Coroados, também está em isolamento e já fez os exames, informou. Se houver qualquer confirmação entre eles, o caso será relacionado como de Guaratuba.

De acordo com o secretário, ele presta serviços em Itapoá, em Curitiba e na Região Metropolitana, mas não em Guaratuba. Guaratuba e Itapoá tem bairros com o nome de Barra do Saí, o médico trabalhava na UBS de Itapoá.

Ouça o depoimento gravado para a Rádio Litorânea:

Na nota da prefeitura de Itapoá, é informado que ele realizou coleta para o teste, mas teria voltado a trabalhar, mesmo com a suspeita de contaminação. Leia:

A Prefeitura de Itapoá vem a público esclarecer informações a respeito do caso do médico que atuava na atenção básica da cidade que testou positivo para o novo coronavírus.

O médico, morador do estado do Paraná, realizou coleta para o teste no domingo, em Curitiba. Ele informou à Secretaria de Saúde que estava com suspeita de coronavírus e foi determinado que permanecesse em isolamento até que recebesse o resultado do exame.

Ocorre que mesmo com a suspeita e a determinação para permanecer em isolamento e não prestar qualquer atendimento à população, o médico, por conta própria, decidiu cumprir plantão no Pronto Atendimento de Itapoá nesta terça-feira (14), sem o conhecimento da Secretaria de Saúde. Nesta mesma data, o médico recebeu o resultado positivo para o novo coronavírus.

Imediatamente, as medidas sanitárias e legais foram tomadas pela Prefeitura de Itapoá. O médico encontra-se afastado de suas funções e deverá, nas próximas horas, vir a público se retratar à sociedade, visto que descumpriu protocolos de saúde ao desrespeitar o isolamento social para casos suspeitos de Covid-19. Tão logo o médico encaminhe sua retratação, a Prefeitura de Itapoá levará ao conhecimento de toda a população.

É importante salientar que, para fins estatísticos, o caso do médico não poderá ser computado como caso confirmado em Itapoá, e sim no seu município de origem.

Prefeitura de Itapoá

Em um vídeo, o médico se identifica com o nome completo que ainda não havia sido informado, Márcio Gonçalves Vieira da Cunha, e diz que fez o exame porque se sentiu um pouco mal, mas que não tinha sintomas da doença e que também não teve contato com pacientes depois que recebeu o resultado. Ele pede desculpas por romper o isolamento e confirma que está em isolamento em Curitiba. Assista:

Boletim oficial – No boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizado às 15h desta quarta-feira (15) não há nenhum caso em Guaratuba e ainda não aparecem os exames feitos na família do médico. São 8 casos confirmados no Litoral: 6 em Paranaguá e 2 em Matinhos. De acordo com o boletim, pela primeira vez desde que foi lançado, não havia um único paciente aguardando exame em nenhuma das sete cidades da região.