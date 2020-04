Boletim mostra 29 novos casos de covid-19 no Paraná

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre o coronavírus desta quinta-feira (16), informa que houve 29 novos casos de coronavírus e mais duas mortes no último dia. Agora são 845 casos da doença – 13 pessoas não residem no Estado – e 43 mortes – duas de pessoas que não residiam no Estado –, 7.409 descartados e 421 em investigação.

Os óbitos são de uma mulher de 34 anos, do município de Manoel Ribas, região Central.

A outra vítima é um homem de 76 anos que morava em Registro, cidade do interior do estado de São Paulo, e estava internado em Curitiba.

Há 134 pacientes internados, 76 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 58 em leitos clínicos.

Dos pacientes, 156 já foram liberados do tratamento no Paraná. Destes, 80 homens e 76 mulheres. A faixa etária de 30 a 39 anos possui o maior número de recuperados, representando 31,4%. Esse dado não inclui o município de Curitiba.

Segundo o boletim da Sesa, Curitiba teve 320 casos confirmados. Dados atualizados pela Prefeitura nesta quinta-feira, informa que foram 385.

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 27 novos casos de covid-19 em moradores da cidade só no boletim de hoje. É quase o mesmo que o número de novos casos no Paraná inteiro no boletim da Sesa (29). A Secretaria municipal não cita “pacientes recuperados”, mas diz que, até agora, 125 pessoas estão liberadas do isolamento.

No Litoral, são 12 casos confirmados – 10 em Paranaguá e 2 em Matinhos – e 19 em investigação. Guaratuba continua sem nenhuma confirmação para a doença covid-19, soma 23 exames e que tem apenas um caso em investigação. A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que o caso confirmado de um morador (o médico) foi computado para Curitiba onde ele também reside.

Confira o boletim completo do Paraná aqui