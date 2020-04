Promotoria adverte que visita ao Parque Saint-Hilaire está proibida

A Promotoria de Justiça de Matinhos ressalta que estão proibidas visitas a trilhas, morros e cachoeiras do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, localizado nos municípios de Matinhos e Guaratuba.

A decisão, que vale por tempo indeterminado, foi adotada no início deste mês pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, órgão federal responsável pela gestão do parque).

De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Matinhos, com a diminuição da fiscalização, tem sido registradas ocorrências de visitações, especialmente de pessoas escalando no Morro do Escalvado, que fica na área urbana da cidade. O MPPR ressalta que o descumprimento à proibição de visitas pode acarretar na adoção de medidas administrativas e criminais para responsabilização dos envolvidos.

Além do Morro do Escalvado, também estão proibidas as visitas ou qualquer outro tipo de atividade no Morro do Cabaraquara, no Salto Parati, no Salto do Tigre, na Cachoeira Alto da Quintilha e na Trilha da Torre da Prata, entre outros. A medida do ICMBio estende-se a todas as Unidades de Conservação Federais.