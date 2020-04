Marinha faz treinamento no Litoral sobre descontaminação

A Capitania dos Portos do Paraná realizou um treinamento para militares, bombeiros, policiais e guardas municipais do Litoral para enfrentamento ao coronavirus.

O “Estágio de Capacitação NBQR para Militares Não Especializados, com ênfase em descontaminação de agentes biológicos e utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI)” foi aplicado por cinco instrutores do Comando do 8º Distrito Naval especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR).

Participaram militares da Capitania dos Portos do Paraná, do Serviço de Sinalização Náutica do Sul-Sudeste (SSN-8), do navio balizador “Faroleiro Mário Seixas”, do 9° Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) e do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros e agentes da Guarda Civil Municipal de Paranaguá.

Os alunos receberam aulas teóricas e práticas de proteção e descontaminação biológica de áreas de circulação de pessoas com foco nos procedimentos para eliminação do vírus da covid-19. Entre os tópicos abordados no estágio de capacitação está o uso correto do EPI para proteção da equipe.