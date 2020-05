Paranaguá tem 5 novos casos de Covid-19. Litoral soma 38.

Paranaguá tem mais 5 casos de Covid-19, informa o boletim do coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde. Com isso, Litoral chega nesta quinta-feira (14) a 38 confirmações, 3 mortes e 13 pessoas recuperadas.

Paranaguá já tem 25 casos (10 recuperados e 2 mortos); Guaratuba, 5; Pontal do Paraná, 3; Matinhos, 2 (2 recuperados); Morretes, 2 (1 recuperado); e Guaraqueçaba 1 (1 morto).

No Paraná, houve mais 69 casos residentes contaminados pelo coronavírus e mais 2 mortes pela Covis-19. O Estado soma 2.063 casos, 1.449 recuperados e 119 mortes.

Os dois homens que morreram estavam internados. Um deles residia em Paranavaí, tinha 85 anos e faleceu nesta quarta-feira (13). O outro, de 80 anos, era morador de Curitiba e morreu na terça (12).

Guaratuba está com 6 pessoas em investigação para Covid-19, 5 casos confirmados e 73 resultados descartados no Boletim de Acompanhamento do Município, conforme as informações atualizados da Secretaria Municipal da Saúde com a Secretaria de Estado da Saúde.

No Brasil, houve 844 mortes neste último dia, somando 13.993 pessoas mortas pelo novo coronavírus. Já são 202.918 casos confirmados e 79.479 recuperados.