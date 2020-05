Paranaguá tem mais uma morte por coronavírus

Paranaguá tem mais uma morte provocada pela Covid-19, informa o boletim da Secretaria de Estado da Saúde desta sexta-feira (15). Trata-se de um homem de 79 anos que morreu ontem à noite. O Litoral agora tem 4 mortes de residentes, 3 em Paranaguá e 1 em Guaraqueçaba. A região segue com 38 casos confirmados e 13 pacientes recuperados.

No Paraná, houve mais uma morte, um homem de 52 anos que morreu na quinta-feira, em Curitiba. O Estado teve 76 novos casos confirmados no último dia e chega a 2.139 pessoas contaminadas desde março, com 1.477 já recuperados e 1.047 em investigação. Houve 121 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

No Brasil, houve 824 mortes no último dia, alcançando o número de 14.817 óbitos por Covid-19. Aproximadamente, outras 2.300 mortes estão sendo investigadas. Houve 15.305 novos casos, com um total de 218.223 confirmações até o momento.

Guaratuba permanece com 5 casos confirmados da Covid-19, informa o Boletim de Acompanhamento da Secretaria Municipal da Saúde desta sexta-feira (15). De um total de 84 notificações, ainda há 5 casos em investigação e 74 descartados.

