PM cumpre mandados de prisão em 3 cidades do Litoral

A Polícia Militar cumpriu, nesta terça-feira (9), três mandados de prisão, em situações distintas, em cidades diferentes do Litoral.

A primeira prisão aconteceu em Pontal do Paraná. No final da manhã, policiais militares da RPA (Rádio Patrulha Auto) realizavam rondas pela rua Perimetral, no balneário Shangri-lá, quando visualizaram um homem “em atitude suspeita”. Ao abordá-lo, os policias constataram a existência de um mandado de prisão motivado por regressão de regime, expedido pela Vara de Execução em Meio Aberto de Pontal do Paraná. O homem, de 30 anos de idade, foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

O segundo mandado cumprido ocorreu em Antonina. No início da tarde, a ALI (Agência Local de Inteligência) do 9º Batalhão localizou e prendeu uma mulher de 41 anos de idade que era procurada pela Justiça. A situação aconteceu na rua Antônio Prado, Centro. A prisão civil foi ordenada pela Vara de Família e Sucessões de Antonina. A mulher, pacificamente, foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do Município.

O último caso foi registrado em Guaratuba. No final da tarde, policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) patrulhavam pela avenida Damião Botelho, no bairro Mirim, quando se depararam com um homem utilizando tornozeleira eletrônica. Após abordá-lo, os militares constataram haver um mandado de prisão em aberto contra o cidadão.

O homem, de 55 anos de idade, que responde processo por Estupro e Atentado Violento ao Pudor (Artigos 2013 e 214 do Código Penal), foi preso em virtude da revogação do seu benefício de ser monitorado, apenas, remotamente de forma eletrônica. A ordem foi expedida pela Vara de Execução de Penas de Réus ou Vítimas Femininas e de Medidas de Segurança de Curitiba. Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à 8ª Delegacia Regional de Guaratuba, a fim de ser colocado à disposição da Justiça.