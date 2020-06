Homem morre em acidente na Estrada Guaratuba-Garuva

Um homem morreu em um acidente, no km 9 da rodovia SC-417, perto do “Morro da Bunda”, na região de Mina Velha, em Garuva, na manhã desta terça-feira (23).

O motorista que morreu dirigia um Fiat Uno Guaratuba/Garuva. Ele seguia no sentido Guaratuba/Garuva e teria tentado ultrapassar outro automóvel quando bateu em um caminhão que vinha no sentido contrário. O motorista do caminhão ainda tentou frear.

O condutor do Uno, com placas de Piraquara (PR), morreu no local do acidente. Até o fechamento desta publicação seu nome não havia sido divulgado. O motorista do outro carro, um Chevrolet Agile, com placas de Luzerna (SC) foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Garuva e levado no helicóptero da Polícia Militar de Santa Catarina para um hospital em Joinville. O motorista do caminhão nada sofreu.

Com informações do Clic Garuva