Covid: Litoral tem mais uma morte e 72 casos

Publicações Legais

O Senhor Jorge Susumu Seino, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que AMARI SILVINA NOBREGA NUNES, CPF nº 157.736.559-34, residente e domiciliada na Rua José Francisco de Barros, nº 192, Curitiba, é devedora dos encargos vencidos e não pagos decorrentes do Compromisso de Compra e Venda firmado aos 18/08/1977, registrado conforme R-1 da matrícula nº 7.003 (Leia mais)