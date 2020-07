TIM transforma autoatendimento com inteligência artificial da IBM

Comprometida com a transformação digital do seu negócio e com a constante melhoria da experiência dos seus clientes, a TIM anuncia parceria com a IBM, no serviço de assistente virtual IBM Watson Assistant. O projeto foi idealizado pelas áreas de Customer Relations e Information Technology da operadora e foi desenvolvida por IBM Services, com a missão de permitir um autoatendimento mais rápido e efetivo na resolução de demandas para usuários da TIM.

Desde o lançamento do assistente virtual, mais de três milhões de autoatendimentos já foram realizados. Durante esse período, a retenção de chamadas cresceu 75%. Esse número tende a aumentar continuamente à medida que novos serviços sejam incorporados. Em paralelo, a retenção definitiva aumentou 85%. Ou seja, reduziu-se significativamente o número de rechamadas para a central de relacionamento em até 24 horas após o primeiro contato na central. Esse índice reflete que os clientes ficaram satisfeitos e tiveram seus problemas solucionados pelo atendimento cognitivo.