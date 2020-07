PM atende perturbação e desobediência a decreto da covid

A Polícia Militar encaminhou ao quartel duas pessoas com seus aparelhos de som em duas situações de perturbação de sossego, na madrugada deste sábado (18), em Guaratuba. Em uma delas, foi constatado que as pessoas não estavam usando de máscara, contrariando o decreto do governador Ratinho Júnior de enfrentamento à covid-19.

Por volta da 1h, os policiais atenderam uma denúncia feita pelo telefone 190 de que havia um aparelho de som com “volume altíssimo” em uma residência, na rua Júlia Wanderley, no bairro Brejatuba.

“Quando a equipe chegou no local constatou a presença de aproximadamente 18 pessoas no interior da residência com o som extremamente alto”, diz o informe da PM. “Estas pessoas não faziam uso de máscara e contrariavam o decreto estadual referente ao covid-19”, diz o relato.

O responsável e o aparelho de som foram encaminhados ao quartel da Polícia Militar para elaboração do termo circunstanciado – registro de uma infração de menor potencial ofensivo que é encaminhado ao Judiciário e pode gerar uma pena alternativa.

Às 2h40, policiais foram atender outra denúncia não muito longe dali, na rua João Leopoldo Santana, no bairro Figueira. “Ao chegar no local a equipe constatou que havia som em altíssimo volume causando perturbação do sossego alheio”. O responsável e o aparelho também foram encaminhados ao quartel para o termo circunstanciado.

Durante toda a noite de sexta para sábado, a Secretaria Municipal da Segurança atendeu denúncias de aglomeração e de realização de festas em residências. Houve relatos de casas alugadas para turistas fazerem festas no final de semana.

Com diversas atividades restritas, a reunião de pessoas têm sido neste estágio da covid, uma das principais preocupações para evitar a proliferação do coronavírus. Os casos aumentam vertiginosamente na cidade e em toda a região e, nos últimos dias, o Litoral é a região do Paraná onde a doença mais cresce.

Com informações do 9º BPM