Reunião deve apresentar “projeto final” da engorda das praias de Guaratuba

O guia-corrente na Praia do Cristo criticado (alternativa A do projeto)

A Prefeitura de Guaratuba convida a população para a apresentação do “projeto final de Recuperação da Orla”, que consiste, basicamente, na engorda da faixa de areia da Praia Central, Caieiras e Prainha. Será nesta quinta-feira (3), a partir das 19h, na Câmara Municipal (Rua Cel. Carlos Mafra, 494).

O projeto original foi apresentado pelo IAT (Instituto Água e Terra), órgão do Governo do Estado responsável por sua execução, no dia 13 de maio, durante audiência pública sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima). A obra inclui construção de calçadas e de estruturas para drenagem e contenção da erosão.

Críticas

A nova reunião deve apresentar a análise dos técnicos contratados pelo governo a respeito das críticas e sugestões apresentadas na primeira audiência, em reuniões com a comunidade e protocoladas no IAT.

Prainha

A engorda, ou seja, o aumento da faixa de areia foi muito elogiado, tendo recebido críticas, pontualmente, na Prainha. Moradores encaminharam um documento com qustionamentos sobre aspectos técnicos do projeto, inclusive com dados de especialistas da Universidade Federal do Paraná apontando risco de “danos irreversíveis” na engorda.

Em Caieiras, um representante dos pescadores reclamou do espigão projetado no final da praia, do lado da Baía de Guaratuba, onde hoje funciona um porto para os pescadores artesanais da comunidade.

O detalhe mais criticado, no entanto, pelo público que compareceu à audiência foi a construção de um guia corrente ao lado do Morro do Cristo, no trecho da Praia Central, para receber as águas da chuva e do rio Brejatuba, que desemboca na praia. A estrutura, também serviria para acesso dos barcos dos pescadores artesanais do local e até para outras embarcações, conforme as imagens divulgadas pelo governo estadual.

Caieiras

Pescadores, surfistas, moradores e uma guarda-vidas do Corpo de Bombeiros reclamaram que o guia de pedra pode descaracterizar a principal imagem turística da cidade, acabar com uma praia segura contra a afogamentos, prejudicar a pesca e o surf e ainda afetar o meio ambiente em uma área onde existem tartarugas.

A instalação de um guia-corrente no Morro do Cristo é a alternativa A dos estudos realizados. Uma opção B prevê dois guias correntes mais ao norte, um na altura da desembocadura do rio Brejatuba e outro na Praia Central. A alternativa C prevê apenas dois espigões.

Alternativa A foi apresentada com detalhes no estudo e foi criticada pelo público presente na audiência.

Custo estimado de R$ 247 milhões

Os estudos apresentados até agora foram contratados pela Prefeitura de Guaratuba e desenvolvido pela Unilivre e pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, ligado à UFPR.

As equipes ficaram 15 meses elaborando os estudos, que incluiu conversas com comunidades afetadas. O custo estimado da engorda das praias e outras intervenções é de aproximadamente R$ 247 milhões.