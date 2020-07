Pedestre morre atropelado na BR-277

Um homem morreu atropelado, na madrugada deste domingo (26), na altura do município de Morretes da BR-277.

O acidente aconteceu por volta das 5h50, no km 30, no sentido Paranaguá. O condutor do veículo Ford Versailles que atropelou o pedestre, parou e permaneceu no local. Ele se submeteu a teste de bafômetro e, de acordo com o resultado informado pela Polícia Rodoviária Federal, não havia ingerido nenhuma quantidade de álcool.

A vítima tinha 39 anos, mas não teve a identidade divulgada. Se corpo foi levado para Instituto Médico-Legal em Paranaguá. O veículo foi removido por causa de débitos do IPVA.