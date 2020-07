Litoral tem 6 mortes por covid. Guaratuba 41 novos casos (entenda porque)

A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou, nesta quinta-feira (30) mais seis mortes por covid-19, no Litoral. Morreram cinco moradores de Paranaguá e um de Guaratuba (que o Correio noticiou nesta manhã).

A região já tem 76 óbitos causados pelo novo coronavírus: Paranaguá (49), Pontal do Paraná (10), Matinhos (7), Guaratuba (6), Guaraqueçaba (2) Antonina (1) e Morretes (1).

A Sesa também registrou 118 novos casos da doença hoje: Paranaguá (64), Guaratuba (41), Pontal do Paraná (7), Antonina (4) e Morretes (2).

O número recorde e Guaratuba, que tem cerca de 37 mil habitantes foi explicado pela Secretaria Municipal da Saúde. “Todos os casos são de testes rápidos que foram validados pela Secretaria de Estado da Saúde hoje – são exames realizados nas UBS, Pronto Socorro e Hospital, com notificações que ocorreram no decorrer do mês de julho, e foram validados todos de uma vez.”

Segundo o secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, antes mesmo da validação, as 41 pessoas já estavam seguindo o protocolo quando tiveram o resultado positivo e ficaram em isolamento domiciliar, sob monitoramento.

No Paraná, foram 2.540 novos casos confirmados e 47 óbitos registrados hoje. Até o momento são 72.696 pessoas confirmadas com a doença e 1.839 mortes no estado em consequência da covid-19.