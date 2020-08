Confira os dias da coleta seletiva em Guaratuba

A coleta seletiva em Guaratuba está sendo feita por dois caminhões da Prefeitura que percorrem diariamente a cidade. Todo o material é destinado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Acamares Pôr-do-Sol.

A população participa separando do lixo comum os recicláveis, como plásticos e embalagens em geral, que devem ser limpos e colocados em um saco de lixo diferente, de preferência verde. Esse lixo reciclável deve ser colocado na rua no dia certo.

Confira as rotas e os dias da coleta no seu bairro e região. Se o caminhão não está passando na sua rua, ligue para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no telefone 3472-8594.

A coleta de vegetais (galhos, troncos e folhas resultantes de limpeza de jardins), entra numa programação específica e deve ser solicitada pelo telefone 156 ou pelo site portal.prefeitura.pr.gov.br na opção 156.