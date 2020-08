Homem tenta assaltar mercado em Guaratuba e é detido pela vítima

Um homem tentou assaltar um mercado no bairro Figueira, em Guaratuba, e acabou sendo detido pela vítima. O fato aconteceu um pouco antes das 19h desta terça-feira (18).

De acordo com o relato do marido da proprietária do mercado, que estava no estabelecimento no momento do crime, um homem havia entrado no mercado, com uma das mãos no bolso e, simulando portar uma arma de fogo por baixo da roupa, anunciou um assalto.

A vítima entregou dinheiro, mas percebeu que o ladrão estava com uma faca. Foi para cima dele e conseguiu segurar o indivíduo até a chegada da Polícia Militar, que foi acionada.

Ainda de acordo com o relato, havia mais um homem esperando do lado de fora, porém ele fugiu antes da chegada dos policiais. O assaltante, de 22 anos, estava com tornozeleira eletrônica e afirmou que esta estava desligada há 15 dias. Com ele foi apreendido uma faca com aproximadamente 8 cm de lâmina. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Guaratuba.