Marinha atualiza aviso de ventos e mar agitado 

A Marinha atualizou o aviso e mau tempo divulgado na terça-feira (18) e informa que ventos de até 75 km/h (40 nós), vão ocorrer na faixa do litorânea de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro entre a manhã desta sexta (21) e a manhã de sábado (22).

Afrente fria, em conjunto com o sistema de alta pressão pós-frontal, favorecerá a ocorrência de agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sul a Sudeste, com até 3,5 metros de altura, entre os estados de Santa Catarina, ao Norte de Laguna, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao Sul de Arraial do Cabo, também até a manhã de sábado.

Há ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sul a Sudeste, com até 2,5 metros de altura, na faixa do litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao Norte de Laguna, do Paraná e de São Paulo, ao Sul de Ilhabela, até esta manhã de sexta.

Também, há condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 3 metros de altura, na faixa do litorânea entre os estados de São Paulo, ao Norte de Santos, e do Rio de Janeiro, ao Sul de Arraial do Cabo, entre a manhã de sexta e a noite de sábado.