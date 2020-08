Litoral tem 8 novos casos e 8 mortes confirmadas por covid

Ouça a notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, nesta terça-feira (25), mais 8 mortes e 8 novos casos de covid-19 no Litoral do Paraná. A região permanece com a maior incidência de casos do Estado e em segundo no coeficiente de mortes, proporcionalmente ao tamanho da população (casos/100 mil).

Os óbitos foram em Guaratuba (3), Paranaguá (2), Antonina (1), Morretes (1) e Pontal do Paraná (1). Os casos foram em Paranaguá (4), Guaratuba (3), Pontal do Paraná (1).

O número de mortes por covid no Litoral chega a 112: Paranaguá (69), Pontal do Paraná (11), Guaratuba (11), Matinhos (10), Antonina (5), Guaraqueçaba (3) e Morretes (3).

Já são 4.841 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (3.076), Guaratuba (483), Pontal do Paraná (359), Morretes (335), Matinhos (276), Antonina (288) e Guaraqueçaba (32). De acordo com a Sesa, há 3.222 pessoas já recuperadas da doença.

No Paraná, a Sesa registra no informe desta nesta terça 1.517 novos casos e 51 óbitos.

Já são 119.240 casos confirmados e 77.916 pacientes recuperados no Estado. Houve 3.024 mortes confirmadas e 4.581 em investigação para covid-19.