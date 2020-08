Polícia Militar de Matinhos e Pontal tem novo comandante

Ouça a notícia

Na 2ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar, sediada em Matinhos, e responsável também por Pontal do Paraná tem novo comandante. O 1º tenente Rildo Fausto Kops Neto, substitiu o 1º tenente André Felipe Satel.

De acordo com a assessoria de Comunicação do 9º BPM, a troca de comandantes faz parte da rotina da corporação: “Quem está no cargo, é acostumado a mudar de cidade e propor mudanças para melhoria da segurança pública”, explica.

O tenente Kops ingressou na Polícia Militar do Paraná em 2009, formou-se aspirante a oficial na Academia Policial Militar do Guatupê e trabalhou em várias unidades no interior e na capital.