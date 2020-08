Presos suspeitos de terem vindo matar alguém em Guaratuba

Ouça a notícia

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (26), três homens que teriam vindo de Santa Catarina para matar uma pessoa em Guaratuba.

As prisões aconteceram depois de uma denúncia pelo telefone 190. Os policiais foram até o endereço informado, na avenida Matinhos, no bairro Mirim. Os suspeitos foram abordados na rua “tendo em vista apresentarem volume na cintura e, principalmente, pelas características similares as informações repassadas na denúncia”, informou a PM.

Com um dos homens foi encontrado um revólver calibre .38, com numeração suprimida e seis cartuchos intactos. Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Não foi informada a identidade do suposto alvo do crime.

Flagrante de furto de roupas

Durante a madrugada, as câmeras de monitoramento da Prefeitura de Guaratuba flagraram dois homens e uma mulher carregando grandes volumes na avenida Curitiba e acompanhou os passos do trio.

Policiais militares foram avisados e, na avenida Atlântica, próximo à orla, prenderam os três, com todos os produtos: roupas, biquinis, chapéus, chinelos, redes de descanso e brinquedos de praia.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram que os produtos tinham sido furtados de uma loja que teria sido arrombada pelos suspeitos. Os dois homens, de 28 e 30 anos, e a mulher, de 31, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

Com informações do 9º BPM