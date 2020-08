Marinha divulga aviso de mau tempo no Sul e no Sudeste

A Marinha alerta para mau tempo em alto-mar entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, com ondas de até 3,5 metros de altura, entre a manhã de terça-feira (dia 1º) e a manhã quarta-feira (2).

Entre a tarde terça e manhã de quarta, poderão ser observadas onda, em alto-mar, com até 4 metros de altura, no estado do Rio de Janeiro entre as cidades de Arraial do Cabo e Macaé.

Ressaca – Além disso, há condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de até 3 metros de altura, na faixa do litorânea do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a manhã de quarta.

Também poderão ser observadas as mesmas condições para ressaca com ondas de até 2,5 metros de altura, em São Paulo, ao norte de Santos, e do Rio de Janeiro, ao sul de Macaé, entre a tarde de terça e a manhã de quarta.

Ventos – Na faixa litorânea dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, poderão ocorrer ventos de até 75 km/h (40 nós), entre a manhã de terça e a noite de quarta-feira.

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná