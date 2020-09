Litoral tem 36 novos casos registrados de covid

A Secretaria de Estado da Saúde registrou, nesta segunda-feira (7), 36 novos casos de covid-19 no Litoral do Paraná: Paranaguá (11), Pontal do Paraná (10), Guaratuba (8), Matinhos (2), Antonina (2), Guaraqueçaba (2) e Morretes (1).

Já são 5.482 casos confirmados na região: Paranaguá (3.413), Guaratuba (573), Pontal do Paraná (423), Morretes (390), Antonina (341), Matinhos (303) e Guaraqueçaba (39). São 3.940 pacientes da região que estão recuperados.

O número de óbitos no litoral é de 123: Paranaguá (74), Guaratuba (14), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (6), Guaraqueçaba (3) e Morretes (3).

Não houve alteração no ranking: o Litoral continua, proporcionalmente, como a região com maior incidência da doença e a segunda em mortalidade. Cinco dos sete municípios litorâneos tem indicadores piores do que a mádia dos municípios do Paraná. Em casos / 100 mil habitantes, apenas Guaraqueçaba e Matinhos; em mortes / 100 mil, só Morretes e Matinhos.

Em todo o Estado, houve 776 casos e 26 óbitos registrados hoje. No Paraná, já foram 142.338 pessoas que foram confirmadas com a doença, 95.386 pacientes recuperados e 3.539 mortes em consequência da covid-19.