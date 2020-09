Escolas municipais de Guaratuba superam as metas do Ideb

Guaratuba teve uma excelente avaliação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das séries iniciais do ensino fundamental, que avalia o resultado nas escolas municipais. A média de 6,0, superou a meta projetada para 2019 que era de 5,4, e até mesmo a meta para 2021, que é de 5,7.

Os resultados foram divulgados na terça-feira (15), no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC): http://ideb.inep.gov.br/.

Guaratuba participa desta avaliação desde 2005, iniciando com a média 3,4 e quinze anos depois atingindo a média 6,0, o que demonstra um crescimento constante, atingindo no decorrer desses anos de avaliação. É o município do Litoral que obteve o maior crescimento no decorrer desta trajetória, superando a cada participação as metas projetadas pelo INEP.

A Escola Máximo Jamur Educação Infantil e Ensino fundamental não participou da edição 2019, devido a não ter atingido o número mínimo de estudantes matriculados para participar. E nos resultados apresentados pelo INEP não constou a Escola Sebastião Silveira de Souza Educação Infantil e ensino Fundamental, o que está sendo averiguado junto ao Núcleo Regional de Ensino (NRE).

De acordo com os resultados obtidos em cada escola, observa-se nas últimas edições saltos entre 19 e 34 pontos. Inclusive escolas que outrora eram de baixo rendimento, superaram as expectativas e inclusive as metas projetas a cada edição. Na edição 2019, a Escola Rural Municipal do Caovi participa pela primeira vez, já com o resultado expressivo de 7,0, – a melhor avaliação junto com a escola Moisés Lupion – o que denota a qualidade do ensino na área rural de nosso município.

