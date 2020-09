Polícia Civil de Guaratuba informa prisão de estelionatária em flagrante

Ouça a notícia

A Polícia Civil de Guaratuba informou que prendeu Raquel Teixeira, de 43 anos, em flagrante de estelionato, em uma loja do Centro, nesta quinta-feira, (24).

“Ela responde a mais de 10 inquéritos policiais pela prática de crimes de estelionato, contabilizando a princípio mais de 30 vítimas, com registros de golpes em Guaratuba, Morretes, Antonina, Curitiba e Almirante Tamandaré”, disse o delegado Leandro Stabile. “Estima-se que a estelionatária já tenha causado um prejuízo de mais de R$ 180 mil às vítimas até o momento identificadas”, informou.

O titular da 8ª Delegacia Regional de Polícia explica que ela se apresentava às vítimas como sendo herdeira de uma grande quantia em dinheiro ou um precatório no valor de mais de R$ 2 milhões e após pedir auxílio financeiro e material dizia que iria as presentear com móveis, automóveis, dinheiro vivo e até imóveis. “A partir daí começa a pedir diversos ‘empréstimos’ e favores que nunca eram devolvidos”, disse Stabile.

A prisão aconteceu depois que funcionários de uma loja chamaram a polícia. Ela estava no estabelecimento com uma família de vítimas a quem prometeu presentear com móveis, produtos eletrônicos no valor de R$ 75 mil, além de três veículos automotores, “bens estes que certamente não existiam”.

Raquel Teixeira encontra-se presa e à disposição da Justiça e vai responder por estelionato consumado. Outros crimes estão sendo investigados.

“Importante: não acreditar em doações espontâneas e voluntárias, este é o principal modo de ação dos estelionatários, sempre pedindo pouco e dando muito em troca, mas o muito nunca existe!”, alerta Leandro Stabile.