Litoral tem mais 18 casos de covid registrados neste domingo

O Litoral do Paraná tem mais 18 casos de covid-19 registrados neste domingo (27) no Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os novos casos foram em Guaratuba (9), Paranaguá (5), Pontal do Paraná (2), Antonina (1) e Matinhos (1).

O Litoral chega 6.424 casos de covid-19: Paranaguá (4.049), Guaratuba (684), Pontal do Paraná (501), Morretes (437), Antonina (362), Matinhos (345) e Guaraqueçaba (46). São 150 mortes em decorrência do novo coronavírus: 85 em Paranaguá, 19 em Guaratuba, 15 em Matinhos, 12 em Pontal do Paraná, 9 em Morretes, 7 em Antonina e 3 em Guaraqueçaba.

No Paraná, foram registrados neste Paraná mais 1.126 infecções e 14 óbitos pela covid-19 neste domingo. O Estado já chega a 73.292 confirmações e 4.315 mortes causadas pelo novo coronavírus.